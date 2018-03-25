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ميدو: أعتذر لمشاهدى شبكات ON عن الإساءة.. والقناة مستهدفة

الأحد، 25 مارس 2018 12:22 ص
ميدو: أعتذر لمشاهدى شبكات ON عن الإساءة.. والقناة مستهدفة الكابتن أحمد حسام ميدو





كتب كريم كشك
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قال الكابتن أحمد حسام ميدو، المحلل الفنى لفضائية "ON Sport"، أنه يعتذر عن ما تم عرضه من تسريبات، وأنه وزملاءه حازم إمام، ومجدى عبد الغنى، مستائين وفى شدة الحزن مما اعتبره خيانة للأمانة وخطة موضوعة لاستهداف شبكة قنوات "ON".

وأضاف ميدو، فى مداخلته الهاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامجه "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "ON E"، أنه تم فتح تحقيق شامل من قبل إدارة القنوات للوقوف المتسبب فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن من قام بالواقعة هو أحد العاملين بالقناة الرياضية، لحصوله على أكواد النقل الخاصة بالبث، ونقل الحديث الذى دار بينهم وهم خارج الهواء.

وأكد ميدو، أن المقصود من ما حدث، هو هز صورة مجموعة قنوات "ON"، وليس المقصود منه التربص لأشخاص، مشيرًا إلى اعتذاره هو وكل زملائه من مشاهدين ومتابعين القنوات، عن ما صدر منهم من إساءة، بالرغم من أنها فى حديث خاص، وأنه لا يجب محاسبتنا إلا على ما نقوله على الهواء فقط.

وأوضح ميدو، أنه يجب الحرص الشديد، على الأكواد الخاصة بالنقل من قبل الإدراة، مضيفًا أن أحد الشركات التابعة لأحد القنوات المنافسة، قد قامت بعمل "10000 شير"، لمقطع الفيديو المسرب، وأنه سيتم التوصل إلى الفاعل قائلًا: "هذه خيانة للأمانة".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد

سفالة و ضحالة و انحطاط اخلاقي

اخص !! هي دي التربية و الاخلاق ؟ ايه يعني حديث خاص ؟ يعني كلام قذر و كلام جنسي مثل ولاد الشوارع ؟ عبد الغني و ميدو شتيمة أخر سفالة !! خسارة كنت بعتبركم نجوم مصر 

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