video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والنيابة تقرر حبسها بتهمة الزنا..

موظف بالسويس يكتشف إنجاب زوجته 4 أطفال من سفاح.. بعد 16 عام زواج

الأحد، 25 مارس 2018 05:15 م
موظف بالسويس يكتشف إنجاب زوجته 4 أطفال من سفاح.. بعد 16 عام زواج محكمه الاسره





السويس- سيد نون
إضافة تعليق

 بعد 16 عاما من الزواج اكتشف موظف بالسويس خيانة زوجته المتكررة وسلوكها المنحرف، وهو ما دفعه للقيام بإجراء بتحاليل الـ dna  لأطفاله الأربعة بسبب شكوكه فى نسبهم له، لتكتمل صدمته بأن التحاليل لجميع أطفاله أكدت أنهم ليسوا أبناءه وأن زوجته خدعته طوال الأعوام الطويلة وأنها أنجبت هؤلاء الأطفال عن طريق الحمل سفاح من رجال آخرين.

وقررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس "هـ. ع" 35 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بجريمة الزنا، بعد قيام زوجها بتقديم بلاغ للنيابة العامة رقم 656 لسنة 2018 يتهم زوجته بارتكاب جريمة الزنا.

وقدم الموظف زوج السيدة المتهمة للنيابة مستندات تؤكد ارتكاب زوجته لجريمة الزنا، من بينها تحاليل لـ dna لأطفاله الأربعة والتى أجريت التحاليل بإذن من النيابة العامة، كما قدم صورا لمحادثات زوجته مع رجال تمت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا وقيامها بالقيام بإقامة علاقات غير شرعية مع عدد من الرجال على علاقة بهم.

وقال الزوج "ح. ش"، أنا أعمل موظف وبسبب عملى أسافر كثيرا منذ زواجى إلى اليوم وكنت أعيش حياة طبيعية مع زوجتى ولم أتخيل يوما أنها تقوم بإقامة علاقة أو خيانة مع أى شخص، خاصة أنها كانت تقول لى دائما أنها تحبنى، وخلال الأعوام الـ16 من زواجنا أنجبت زوجتى أربع مرات وهم ولدان وابنتان أكبرهم عمرها 15 عاما ولم أقصر فى وجباتى الزوجية مع زوجتى فى يوم من الأيام.

وأكد الزوج، أنه خلال الأشهر الماضية، أكد أقاربى لى أن زوجتى سلوكها غير منضبط وأن الأحاديث تكثر حولها عن إقامتها علاقة بأحد الأشخاص، ولم أصدق فى البداية حتى راقبت تليفونها والرسائل على الواتس والفيس بوك لأكتشف الكارثة أنها ليست علاقة بشخص بل بعدة أشخاص من بينهم أحد الأشخاص تؤكد له فى الرسائل أن الطفل الأخير الذى أنجبته هو ابنه.

وقال الزوج، إنه بعد مواجهتها وتشاجرى معها أكد لى عدد من الجيران أنه عندما كنت أسافر إلى عملى كانت زوجتى تستقبل رجالا وأنه خشوا من قبل أن يبلغونى خوفا من عائله زوجتى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة فى دعوى خلع لـ محكمة الأسرة بالسويس: نفسى أعيش مع راجل حقيقى

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

قضية زنا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة