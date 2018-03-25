موجز أخبار مصر للساعة 6.. قوات الجيش والشرطة تتسلم لجان انتخابات الرئاسة







تأمين انتخابات الرئاسة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها استلام قوات الجيش والشرطة لجان انتخابات الرئاسة 2018، المقرر انطلاقها غدا ولمدة 3 أيام، ويتافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



وفيما يلى موج أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

فى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية، أنهت جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان ومقار الانتخابات، لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصرى، والمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين، للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.

أعلن مجلس إدارة شركة الريف المصرى، المسئول عن المشروع الرئاسى لاستصلاح واستزراع الـ 1.5 مليون فدان، طرح المرحلة الثانية من المشروع لصغار المزراعين وشباب الخريجين فى الفرافرة القديمة حسب أسبقية الحجر وبدون قرعة.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات من الآن، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نائبى رئيس المجلس.

دعت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، ضيوف الرحمن القادمين للمملكة لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة فى التأشيرة والالتزام بأوقات المغادرة إلى أوطانهم، تفاديا للغرامات المالية وتصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر والترحيل.

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على السماح لطلاب التعليم الفنى " الدبلوم، النقل" الذين استنفذوا مرات الرسوب أو الفصل وإعادة القيد وتم فصلهم نهائيا، التقدم للامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه وفقا لأحام المادتين " 24 ز25" من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار توجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة السبل للتيسير على المواطنين خلال قيامهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية وبمناسبة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام 26، 27، 28 من مارس الجارى، وفى ضوء إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض المدارس والتى تستخدم كمراكز انتخابية، الأمر الذى أدى إلى اختلاط الأمر على بعض الناخبين لعدم معرفتهم بمركزهم الانتخابى.

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تدخل عسكرى خارجى فى العراق، وكان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى إلى المشاركة بكثافة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، التى ستنطلق غدا الإثنين، وتمتد على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل، مؤكدًا على أن المشاركة تعد دعما للوطن فى مواجهة الإرهاب.

فضح مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، دور النظام القطرى الداعم للإرهاب عالميا فى التحضير للعملية الخسيسة التى استهدفت اغتيال مدير أمن الإسكندرية أمس، باستهداف موكبه فى منطقة رشدى، ما أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 5 آخرين.

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، انتهت أعمال تجهيز المقرات الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، التى ستستقبل الناخبين من العمال بمختلف مواقع العمل بالعاصمة الإدارية تسهيلا عليهم فى الإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى.

فى إطار التيسيرات التى تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين من أجل ضمان مشاركة أكبر، فإنه يمكن للناخب التصويت ببطاقة الرقم القومى حتى ولو كانت منتهية، يؤكد على ذلك المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، حيث يشير إلى أن اقتراع الناخب يكون من خلال أصل بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى.

استجاب رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لما نشره "اليوم السابع" حول حالة السيدة رتيبة يوسف كيلانى 97 عاماً، التى كانت تعيش بمفردها داخل مكان مهجور أشبه "بخرابه" بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، ولا تجد من يرعاها.

استقبل بنك التعمير والإسكان فرع بورسعيد 40 طالبا وطالبة من مدرسة العدوى، حضروا لمقر البنك للتبرع لصندوق تحيا مصر من مصروفهم الشخصى، لحساب مشروع تعمير سيناء، واستقبلهم مجدى رمزى، مدير فرع البنك، وأشرف على تسجيل تبرعاتهم.

بعد 16 عاما من الزواج اكتشف موظف بالسويس خيانة زوجته المتكررة وسلوكها المنحرف، وهو ما دفعه للقيام بإجراء بتحاليل الـ dna لأطفاله الأربعة بسبب شكوكه فى نسبهم له، لتكتمل صدمته بأن التحاليل لجميع أطفاله أكدت أنهم ليسوا أبناءه وأن زوجته خدعته طوال الأعوام الطويلة وأنها أنجبت هؤلاء الأطفال عن طريق الحمل سفاح من رجال آخرين.

قالت الدكتورة فايزة حمودة، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، إن الملكة حتشبسوت كانت عالمة فى البناتات الطبية، وكانت تأتى بهذه النباتات من الصومال، موضحة أن هذه الحقيقة موجودة على جدران المعابد، مضيفة: "مصر لديها ذخيرة عظيمة تؤهلها لموقع دولى فى سوق النباتات الطبية، لأنها غنية بالموارد والعلماء والعقول، وفلاحى مصر من أفضل الفلاحين على مستوى العالم"، مطالبة بتقديم الدراسات التى أجريت فى مجال النباتات الطبية وعلى رأسها دراسات جامعة بنى سويف لسيناء بمناسبة نصرها على الإرهاب 2018.

تعرضت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لموقع التواصل الاجتماعى الأشهر فيس بوك، لخسائر فادحة بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين التى هزت شركة التكنولوجيا الأمريكية الأسبوع الماضى، وقدرت خسائره بمليارات الدولارت.

لا حديث فى وسائل الإعلام التركية سوى عن النجم المصرى محمود تريزيجيه، المحترف فى نادى قاسم باشا، بعدما بات محط أنظار عملاقى الكرة التركية جالطة سراى وبشكتاش.

كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن التليفزيون المصرى سيبث بعض مباريات كأس العالم بروسيا دون مشقة أو عناء على الجماهير المصرية.

اقترب النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من الدخول فى قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً فى الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الفترة الحالية، بعد الإغراءات التى يتعرض لها من جانب إدارة الريدز للاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.