موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تشييع جنازة شهداء حادث الإسكندرية الإرهابى







نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





صور.. تشييع شهداء الإسكندرية بهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "

شيع الآلاف من أهالى محافظة الإسكندرية، منذ قليل، جثمانى الشهيدين على جلال وعبدالله محمد، اللذان استشهدا أمس فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.

طفلة تفقد حياتها بعد تقليد مشهد انتحار فى فيلم أجنبى بأوسيم

قلدت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مشهدا فى فيلم أجنبى، حيث ربطت إيشارب حول رقبتها وقفزت من أعلى مقعد، ما أسفر عن اختناقها ومفارقتها الحياة بأوسيم.





الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

رئيس البرلمان من جنيف: حادث الإسكندرية متوقع.. والشعب سيرد فى الانتخابات

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إقبال المصريين الكثيف على لجان الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق غدا الاثنين، سيعطى رسالة واضحة ومحددة للعالم أجمع بأن الشعب متحد وملتف حول قيادته السياسية.





شاهد فى دقيقة.. كيف تصدت مصر لـ60 عاما من المؤامرة التركية ضد سوريا؟

100 عام تفصل بين خروج آخر جندى من قوات الدولة العثمانية من سوريا وعودة الأتراك لاحتلالها من جديد، ففى 1918 سقطت دولة الخلافة وتحررت سوريا من سطوة الباب العالى بعد 400 عام، وفى 2018 عادت القوات التركية من جديد باحتلال "عفرين السورية" فى تحد صارخ للسيادة العربية، وبين هذين التاريخين شهدت الحدود السورية التركية محاولات عديدة من قبل أنقرة للاعتداء على دمشق ونظامها بحجج واهية، وخلال الـ6 عقود الماضية كانت مصر هى حائط الصد الذى يُردع الأتراك وأطماعهم فى بلاد العرب.

وزير الصحة: 2400 سيارة إسعاف مجهزة وغرفة طوارئ لتأمين الانتخابات

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعدادا بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة للتأمين لطبى طيلة أيام الانتخابات الرئاسية.





البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

حث البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى الأربعاء.





فيديو..قصة مطلقة بالمنوفية تحلم بمسكن كريم يأويها مع ابنتها

فيديو..أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات

فيديو.. بعد ودية البرتغال.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة اليونان





رئيس البرلمان من جنيف: حادث الإسكندرية متوقع.. والشعب سيرد فى الانتخابات