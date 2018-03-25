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مميش: عبور 433 سفينة قناة السويس بحمولة 24.7 مليون طن خلال 9 أيام

الأحد، 25 مارس 2018 05:00 ص
مميش: عبور 433 سفينة قناة السويس بحمولة 24.7 مليون طن خلال 9 أيام الفريق مهاب مميش





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى الجمعة الماضية، عبور 433 سفينة بحمولة 24.7  مليون طن.

 

وأشار الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى اتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل وأثرها فى ارتفاع معدلات العبور، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه عبرت قناة السويس يوم الخميس قبل الماضى 50 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، ويوم الجمعة 45 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 طن، ويوم الأحد عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن.

 

وأضافت التقارير الملاحية، أن يوم الاثنين عبرت 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3 ملايين طن من الاتجاهين.

 

وعبرت يوم الخميس 39 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، كما عبرت يوم الجمعة 47 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ9 أيام فقط 433 سفينة بحمولة 24.7 مليون طن.

 


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