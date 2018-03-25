مقتل 4 قيادات من ميليشيات الحوثى فى اشتباكات مسلحة بينهم جنوب اليمن

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لقى 4 قيادات من ميليشيات الحوثى مصرعهم وأصيب آخرين فى اشتباكات مسلحة اندلعت بينهم وسط مدينة دمت شمال الضالع جنوب اليمن.

وأوضحت مصادر يمنية - فى تصريحات أوردتها قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أتباع القيادى الحوثى محمد صالح الحدى قائد ما يسمى "التعبئة العامة" لدى الميليشيا فى الضالع ، وقيادى حوثى آخر يدعى أبو سعد رئيس ما يسمى "الأمن الوقائ"، التابع للميليشيات فى دمت.

وأضافت أن الاشتباكات جاءت على خلفية خلاف بين القياديين على محطة تعبئة مشتقات نفطية (السوق السوداء للميليشيا للاتجار بالمشتقات النفطية والغاز) ، مشيرة الى أن الخلاف تطور إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 4 عناصر من الجانبين وجرح آخرين.

وتعد هذه الخلافات جزءا من صراعات القيادات الحوثية التى بدأت تظهر إلى العلن بين أجنحة متباينة يتزعمها محمد على الحوثى وعبدالكريم الحوثى وصالح الصماد ، وقيادات أخرى، حيث يسعى كل طرف إلى إقصاء الآخر والاستحواذ على النفوذ والأموال المنهوبة فى مناطق سيطرتهم.