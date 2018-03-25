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مقتل طفل على يد مليشيا الحوثى وإعدام شاب بالرصاص وسط اليمن

الأحد، 25 مارس 2018 08:00 ص
مقتل طفل على يد مليشيا الحوثى وإعدام شاب بالرصاص وسط اليمن جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية





عدن أ ش أ
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لقى طفل لا يتجاوز عمره 15 عاما، مصرعه على يد مليشيا الحوثى فى مديرية بعدان شرق مدينة إب فى ذات المحافظة وسط اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصدر محلى قوله إن مسلحا حوثيا قتل الطفل عبدالاله محمود الشجاع فى منطقة نادب بمديرية بعدان دون أى سبب، وكشف أن ميليشيا الحوثى قامت بتهريب القاتل والتستر عليه وسط استياء كبير بين الأهالي.

وفى المحافظة ذاتها، أعدمت ميليشيا الحوثى الانقلابية شابا فى مديرية القفر شمال مدينة إب وسط اليمن بعد أسابيع من تصفية شقيقه.

وقال شهود عيان من أبناء المديرية إن القيادى الحوثى المدعو "أبو قفري" قام بإعدام الشاب محمد غالب المرادى بإطلاق وابل من الرصاص عليه فى منطقة عبدان بالقفر بعد أسابيع من تصفيه شقيقه بذات الطريقة.

وكانت ميليشيا الحوثى قد قتلت شقيق "المرادي" الشهر الماضى وقامت بالضغط على والده المختطف فى سجونها للتوقيع على تنازل عن دم ابنه مقابل الإفراج عنه فى الوقت الذى تستمر فيه الميليشيا بالتنكيل بأسرة المرادى مع عدد من الأسر الأخرى بالمديرية.

 


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