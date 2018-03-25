مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب قارب فى بيروت







أ ش أ

أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح وفقدان شخص، وأشار الصليب الأحمر ، عبر حسابه على (تويتر) مساء اليوم ، الى أن الحادث نتج عن إنقلاب قارب فى البحر مقابل منطقة صخرة الروشة ببيروت.