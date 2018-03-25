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مفكر إماراتى: الشعب المصرى سيحارب الإرهاب بالتوجه لصناديق الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 10:28 ص
مفكر إماراتى: الشعب المصرى سيحارب الإرهاب بالتوجه لصناديق الانتخابات المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء الحمادى





كتب كامل كامل
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اعتبر المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء الحمادى، إقبال المصريين على صناديق الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غدا، تحديا جديدا سيخوضه المصريون فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب لن ينال من الدولة المصرية طالما يتكاتف الشعب مع الجيش والشرطة.

وقال "الشرفاء"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه "العملية الشاملة سيناء 2018 تطهر الأرض المقدسة من دنس الاٍرهاب، إذ يحارب الجنود مقدمين أرواحهم فداء لمصر وأمنها القومى، ويحارب الشعب فى جبهتين، إحداهما مقاومة الإرهاب وتفخيخ السيارات بالقنابل بروح معنوية عالية، والثانية التوجه لصناديق الانتخابات إصرارا على مواجهة الإرهاب الذى يريد زرع الخوف فى القلوب، ولا يعلم أن انتصار أكتوبر أسقط الخوف من قاموس الشعب المصرى وأحل محله التحدى والإيمان بالله والوطن".

وأضاف المفكر الإماراتى فى تصريحه، أن "الشعب المصرى العظيم لن ينكسر رغم كل قوى البغى والظلم التى تريد تحقيق حلم صهيون فى دولة تمتد من النيل للفرات، ولو جرت الدماء كالسيل فلن يتراجع المواطن المصرى عن الدفاع عن وطنه، وسينهزم كل الجبناء والمجرمين، ومن خلفهم الدول الاستعمارية التى تستبيح العالم العربى كل يوم، وتدمر أوطانه، فتحيا مصر عزيزة مرهوبة الجانب".

وأشار على محمد الشرفاء، إلى أن الإرهابيين ليسوا هم من حيملون السلاح ويقتلون الأبرياء ويفجرون أنفسهم فى الناس والأطفال فقط، متابعا: "علينا أن نكتشف منبع الإرهاب الحقيقى، وهى كتب التراث التى أسّست لثقافة الإرهاب وغرست فى العقول نبتة شيطانية تخرج مجرمين ومفسدين فى الأرض، لأن أعداء الإسلام زرعوا فى عقولهم أنهم الفرقة الناجية، ليقتلوا الكفار من المسلمين وغيرهم، والجائزة الكبرى جنات النعيم وحور العين".

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت حادثا إرهابيا أمس السبت، بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى، خلال مرور مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، ما أسفر عن استشهاد فردى شرطة، وإصابة خمسة آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على مرتكبى محاولة الاغتيال الفاشلة.


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