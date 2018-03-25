مفاجأة.. سيارات رش الشوارع تمارس عملها رغم قرار محافظ القاهرة بوقفها

مفاجأة.. سيارات رش الشوارع تمارس عملها رغم قرار محافظ القاهرة بوقفهاالأحد، 25 مارس 2018 08:00 ص
سيارات رش - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تساءل الكثير عن مصير سيارات رش الشوارع التى كانت تستخدم لتنظيف وغسل شوارع العاصمة، بعد قرار المهندس عاطف عبد الحميد، بإيقاف رش الشوارع بالمياه ترشيدا للاستهلاك وحفاظا على المياه.
والمفاجأة أن تلك السيارات ما زالت تعمل فى شوارع العاصمة، وأن قرار محافظ القاهرة لم يمنع استخدام تلك السيارت نهائيا، حيث يتم استخدامها يوميا فى استخدامات أخرى، نوضحها فى النقاط التالية، وذلك حسب ما أوضحته محافظة القاهرة..
1- تستخدم يوميا فى غسل أرصفة الشوارع خاصة شوارع وسط البلد ليلا.
-2 غسيل إشارات المرور بشكل دورى، واللوحات الإرشادية.
3- رى الحدائق الصغيرة والجزر الوسطى التى ليس لها خطوط رى.
4- تحويل البعض منها لتستخدم كسيارات فنطاس لنقل المياه .
5- خدمة الأماكن المحرومة من المياه.
6- استخدامها فى غسيل جراجات هيئة النقل العام.
7- غسل بعض الشوارع فى حالة الضرورة ، والزيارات الهامة.
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