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معهد البحوث الفلكية يشارك بـ 10 مشاريع ابتكارية بمعرض إطلاق طاقات المصريين

الأحد، 25 مارس 2018 06:00 ص
معهد البحوث الفلكية يشارك بـ 10 مشاريع ابتكارية بمعرض إطلاق طاقات المصريين خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





كتب وائل ربيعى
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يشارك معهد البحوث الفلكية والجيزوفيزيقية بـ 10 ابتكارات فى المعرض المقام على هامش مؤتمر إطلاق طاقات المصريين أو المؤتمر القومى للبحث العلمى، وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار يومين، بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وعدد من المراكز والمعاهد البحثية.

 

ويشارك المعهد باكتشافات حديثة لتغير 10 نجوم من خلال الأرصاد بمنظار القطامية الفلكى، وتقنيات إنتاج غاز الهيدروجين باستخدام الخلايا الشمسية ذات مركزات الإشعاع الشمسى، وكذلك طريقة وجهاز لإنتاج الماء العذب البارد والساخن معا من الهواء الجوى بكفاءة عالية.

 

ويعرض المعهد تصميم لاقط ســيزمى رأسى حديث واسع النطاقوذى تغذية عكســية، فضلا عن وحدة تحكم روبوتية للبرمجة ومتعددة الأغراض، ومشروع تقييم موارد الحرارة الأرضية فى واحة الفرافرة، هذا بجانب ابتكار نوافذ تكييف الطاقة الشمسية، مشروع حماية البيئة والموارد الطبيعية، تطبيقات التكنولوجيا والعلوم المستقبلية. وأرصاد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى ووحدة النانوتكنولوجى.


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مؤتمر طاقات المصريين

التعليم العالى




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