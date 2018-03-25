مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح للقيام بجولات سياحية

مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح للقيام بجولات سياحيةالأحد، 25 مارس 2018 09:15 م
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 آلاف و611 سائحا عربيا وأجنبيا للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.
ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين واندونيسيا وبريطانيا وتشيلي والأرجنتين وتايوان واليابان والإمارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين، وسلطنة عمان، كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.
وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة