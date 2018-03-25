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الأحد، 25 مارس 2018 09:14 م
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مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح للقيام بجولات سياحية

الأحد، 25 مارس 2018 09:15 م
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح للقيام بجولات سياحية مطار القاهرة الدولي





كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 آلاف و611 سائحا عربيا وأجنبيا للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية. 

 

ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين واندونيسيا وبريطانيا وتشيلي والأرجنتين وتايوان واليابان والإمارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين، وسلطنة عمان، كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.  

 

وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم

 


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