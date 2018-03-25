مصر للطيران تقدم تخفيضات على رحلاتها لعدد من الدول.. تعرف عليها

أعلنت شركة مصر للطيران، عن عروض ترويجية وتخفيضات، على أسعار تذاكر رحلات الطيران المتجهة إلى عدد كبير من الوجهات، حيث طرحت تخفيض 25% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى "أبوظبى والبحرين وعمان ومسقط وبغداد والرياض والدمام وابها والقصيم"، على أن يتم شراء التذاكر حتى الأول من أبريل القادم، والسفر حتي ال 31 من مايو القادم .

كما أعلنت الشركة، على تقديم تخفيض يصل 25% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى بكين وجوانزو، على أن يتم شراء التذاكر حتى الأول من أبريل القادم والسفر حتى 31 من مايو القادم، فضلا عن طرح تخفيض 25% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى افريقيا، طرح تخفيض 25% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أوروبا ماعدا لندن وباريس، على أن يتم شراء التذاكر حتى الأول من أبريل القادم والسفر حتي ال 10 من يونيو القادم .

وطرحت الشركة تخفيضات 30% على درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية من القاهرة إلى دبى، على أن يتم شراء التذاكر حتى ال 15 من أبريل القادم والسفر حتى ال 10 من ديسمبر القادم، فضلا عن طرح تخفيض 20% علي درجة رجال الاعمال و الدرجة السياحية من القاهرة إلى مومباي، على أن يتم شراء التذاكر حتى الـ 10 من أبريل القادم والسفر حتى ال 30 من يونيو القادم.