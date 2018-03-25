مصرع 3 و إصابة اثنين فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء وقوع حادث تصادم قبل قليل بين سيارتين على الطريق الصحراوى، فى نطاق مركز شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند الكيلو 87 على الطريق الصحراوى باتجاه الإسكندرية.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتى نقل، الأولى يقودها "محمد. م. ع"، 28 سنة، سائق ومقيم فى "كوم الفرج" بمركز أبو المطامير، والثانية قيادة "أشرف. ع. ع"، 55 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الجيزة، وذلك خلال تهدئة الأولى لسرعتها على يمين الطريق، مع تصادف قدوم السيارة الثانية خلفها، فاختلت عجلة القيادة فى يد قائدها واصطدم بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "منصور. أ. م"، 19 سنة (تبّاع السيارة الأولى) ومقيم فى سيدى غازى بمركز كفر الدوار، و"رضا. ر. س"، 25 سنة "طالب"، و"ربيع. س. ع"، 55 سنة، تاجر، من مستقلى السيارة الثانية ومقيم فى مركز الصف بالجيزة، وإصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات، وشخص آخر من مستقلى السيارة، وقد نُقلت الجثث لمشرحة مستشفى النوبارية العام، والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بشأن الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة.