video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 و إصابة اثنين فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالبحيرة

الأحد، 25 مارس 2018 11:00 ص
مصرع 3 و إصابة اثنين فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء وقوع حادث تصادم قبل قليل بين سيارتين على الطريق الصحراوى، فى نطاق مركز شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
 
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند الكيلو 87 على الطريق الصحراوى باتجاه الإسكندرية.
 
بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتى نقل، الأولى يقودها "محمد. م. ع"، 28 سنة، سائق ومقيم فى "كوم الفرج" بمركز أبو المطامير، والثانية قيادة "أشرف. ع. ع"، 55 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الجيزة، وذلك خلال تهدئة الأولى لسرعتها على يمين الطريق، مع تصادف قدوم السيارة الثانية خلفها، فاختلت عجلة القيادة فى يد قائدها واصطدم بها من الخلف.
 
وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "منصور. أ. م"، 19 سنة (تبّاع السيارة الأولى) ومقيم فى سيدى غازى بمركز كفر الدوار، و"رضا. ر. س"، 25 سنة "طالب"، و"ربيع. س. ع"، 55 سنة، تاجر، من مستقلى السيارة الثانية ومقيم فى مركز الصف بالجيزة، وإصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات، وشخص آخر من مستقلى السيارة، وقد نُقلت الجثث لمشرحة مستشفى النوبارية العام، والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بشأن الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط محاولة تهريب طن أسماك ببحيرة السد العالى

تحرير 1029 مخالفة مرورية وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة

ضبط أسمدة مدعمة بمحل تجارى فى البحيرة

ضبط تشكيل عصابى متخصص فى الهجرة غير الشرعية للشباب بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار البحيرة

حادث تصادم

الطريق الصحراوي

البحيرة




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة