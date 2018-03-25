مصرع مدير منطقة تليفونات البحر الأحمر فى انقلاب سيارة بطريق غارب الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى المهندس خالد السايح مدير منطقة تليفونات البحر الأحمر، مصرعه صباح اليوم، بعد انقلاب سيارته بطريق رأس غارب الغردقة، وتم نقل الجثة لمستشفى غارب المركزى وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وورد بلاغ لشرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور تم اخطار رجال الإسعاف وبالانتقال تبين مصرع مدير منطقة تليفونات البحر الأحمر داخل سيارته.

وبالتحرى تبين أن المهندس خالد السايح كان عائدا من محافظة المنوفية فى طريقه إلى الغردقة، إلا أنه تعرض للحادث الذى أدى لوفاته وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.