مصرع طفلة غرقا بترعة شوشاى بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة شوشاى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم الأهالى بدائرة مركز أشمون ببلاغ يفيد بغرق طفلة بترعة شوشاي بذات الناحية ووفاتها.

بالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة الطفلة " ج . أ . س " 4 سنوات، ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهره بها، وبسؤال كل من "عم المتوفية " ش . س . ش " 39 سنه، موظف، ووالدتها " أ . ع . ع " 32 سنه، ربة منزل، قرروا انه أثناء قيام المتوفية باللهو سقطت بالترعة المارة من أمام المنزل ولم يتمكنا من إنقاذها ولم يتهما أحد ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ، أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11651 جنح مركز أشمون لسنة 2018 ، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.