مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل أمام حدائق الأهرام







كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة نقل "ربع نقل" بطريق الفيوم الصحراوى أمام مدينة حدائق الأهرام ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.