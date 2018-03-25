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مصرع سائق فى حادث تصادم بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 05:23 م
مصرع سائق فى حادث تصادم بالإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم وتلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان العامرية بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الكافورى - اتجاه برج العرب.

 

بالانتقال والفحص تبين أن السيارة رقم 2523/159116 نقل المقطورة إسكندرية "فر قائدها هاربا تاركا السيارة" السيارة رقم س ب ن 6927 مصر..قيادة المواطن / على عيد سبيته.سن 31 سنة فنى إلكترونيات مقيم منطقة البر القبلى.. دائرة قسم شرطة محرم بك.. أثناء سير السيارة الثانية بنفس الطريق.. اصطدمت بها السيارة الأولى من الخلف، مما اسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية.

 

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى العامرية العام، تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.. وضبط قائد السيارة الهارب تحرر المحضر رقم 2018/3890 جنح ثان العامرية.. وجارى العرض على النيابة.


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