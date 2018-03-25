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مصرع تاجر وإصابة زوجته وابنتهما فى حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 10:48 ص
مصرع تاجر وإصابة زوجته وابنتهما فى حريق بشقة سكنية بالإسكندرية حريق - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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توفى تاجر وأصيبت زوجته وابنتهما فى حريق شقة سكنية بأحد العقارات بشارع محمود حسن فهمى منطقة سبورتنج بالإسكندرية.

 

تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة، وبانتقال مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث مساحتها حوالى 120 متر تقريباً، ونشوب حريق بمطبخ الشقة، مما أدى لاحتراق محتوياته بالكامل، وأسفر الحريق عن مصرع قاطن الشقة "ع ن ر سن 45 تاجر، وإصابة كلاً من زوجته "ت ن م" سن 37 أستاذ بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وابنتهما " ك. ع. ن" سن 3 سنوات بحالة اختناق، بسؤال الأولى أيدت ما جاء بالفحص وعللت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح الخاصة بمطبخ الشقة، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

 

وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الطلبة للعلاج، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم تحرير المحضر إدارى قسم شرطة سيدي جابر  وجارى العرض على النيابة.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، من القبض على "خ س خ" 32 سنة مزارع محكوم عليه غيابيا بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، جارى اتخاذ إجراءات ترحيلة للتنفيذ عليه.


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