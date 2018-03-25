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مصرع اثنين وإصابة آخر فى حادثى طريق بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 10:52 ص
مصرع اثنين وإصابة آخر فى حادثى طريق بالإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادثى طرق بالإسكندرية.

وكان تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوف بطريق الجيش - منطقة لوران،  بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي إسكندرية قيادة " ز. ا. ف" سن 19 طالب بكلية الهندسة، واختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحراف السيارة وصعودها أعلى الرصيف واصطدامها بكل من "هـ م ا" 17 سنة طالبة مما أدى لمصرعها وإصابة"م. س. م" 18 سنة طالب، واللذين تصادف جلوسهما أعلى مقعد خشبى " برجولا " على الرصيف.

 

كما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مصادمه بطريق الجيش منطقة العصافرة، بالانتقال والفحص  تبين أنه أثناء عبور " ع ح ح حسن" 69 تاجر للطريق صدمته إحدى السيارات " فر قائدها هارباً بها " مما أدى لوفاته، بسؤال ابنته" ر. ع ح " سن 32 ربة منزل "سورية الجنسية " اتهمت قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والدها.

 

تم نقل جثة المتوفيين لمشرحة الإسعاف والمصابة لمستشفى شرق المدينة "للعلاج".

 

 


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