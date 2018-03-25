مصادر: المستشار الإسرائيلى لتميم صاحب فكرة إعلان قوائم الإرهاب







كتب- هاشم الفخرانى

كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى، أن نيك موزن مستشار أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، اليهودى ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويقيم فى الولايات المتحدة هو من نصح "تميم" بإعلان قوائم الإرهاب التى أصدرتها الدوحة الأسبوع الماضى.

وقالت المصادر لـ "اليوم السابع"، إنه قبل إعلان القوائم بأسبوع واحد زار "موزن" الدوحة والتقى بـ" تميم" ونصحه بإصدار القائمة، لأن اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى تحسين صورة قطر أمام الإدارة الأمريكية، ولا سيما أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أقال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون المتعاطف مع الإخوان وإمارة قطر.

وأكدت المصادر أن "موزن"، قال لـ" تميم " إن وزير الخارجية الجديد الذى كان يعمل مديرا للمخابرات الأمريكية المركزية السابق مايك بومبيو يرفض ما تمارسه الدوحة من عمليات دعم وتمويل المنظمات الإرهابية، لذا ينبغى على الدوحة إصدار قائمة تشمل خالد سعيد فضل راشد البوعينين وكذلك عبد الرحمن عمير راشد النعيمى.

وبحسب المصادر، فأن الهدف من إصدار القائمة هو التضحية بشخصيات قطرية مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية لكسب ود وزير الخارجية الأمريكى الجديد الذى تربطه علاقة قوية بترامب.