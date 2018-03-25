مسح أمنى شامل لمحيط اللجان الانتخابية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت قوات الأمن بشمال سيناء اليوم، الأحد، مسح أمنى حول محيط اللجان الإنتخابية فى جميع أنحاء المحافظة.

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن المسح تضمن مراجعة أوراق جميع السيارات المتوقفة بالقرب من المقرات الانتخابية للتأكد من أوارقها، إضافة لإجراءات الكشف عن المفرقعات.

اضاف المصدر، أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية من القوات والآليات لمحيط اللجان، وإغلاق محيطها كليا، والسماح بالوصول اليها للناخبين مترجلين عبر مرورهم من ممرات أمنية يتخللها بوابات الكشف عن المفرقعات كإجراء تأمينى.

وشهدت مدينة العريش اليوم، الأحد، انتشار مكثف لقوات الأمن وإغلاق كافة المناطق التى تتواجد بها لجان، وتحويل حركة السير لشوارع بديلة بعيدا عن المقرات الانتخابية كما اقامت قوات الأمن أكمنة ثابتة ومتحركة داخل شوارع المدينة.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار العمليات الأمنية الرامية لملاحقة المجموعات الإرهابية فى شمال سيناء، وما يترتب على هذه العمليات من إجراءات أمنية تم اتخاذها، وبينها مراقبة مشددة لحركة السير على الطريق الدولى العريش القنطرة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.