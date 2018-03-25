مستشار ياسر عرفات: مصر ودعت الوزير قطان بأجمل صور التقدير والاحترام

مستشار ياسر عرفات: مصر ودعت الوزير قطان بأجمل صور التقدير والاحترامالأحد، 25 مارس 2018 01:40 م
محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات
كتبت ريهام عبد الله
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قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن مصر ودعت الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية، بأجمل صور التقدير والاحترام، بعدما منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاح النيل تقديرا لجهده فى دعم علاقات البلدين.
وقال "رشيد"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "مصر تودع السفير الوزير السعودى المصرى أحمد قطان بأجمل صور التقدير والاحترام، واليوم منح الرئيس السيسي قطان وشاح النيل، تقديرا لجهوده فى تنمية العلاقات الأخوية المصرية السعودية على مدار 15 سنة، بالتوفيق ومن نجاح إلى نجاح".
تغريدة محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات
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