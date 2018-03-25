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الأحد، 25 مارس 2018 04:27 م
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية رسالة رفض للإرهاب

الأحد، 25 مارس 2018 04:09 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية رسالة رفض للإرهاب السفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق





القاهرة (أ ش أ)
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أكد السفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المشاركة الشعبية الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية ستكون أبلغ وأقوى رد يوجهه الشعب المصري للجماعات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأشار السفير قطب ـ فى تصريح اليوم ـ إلى أن استراتيجية المواجهة الشاملة التي وضعتها الدولة لاجتثاث الإرهاب واستئصاله من جذوره حققت نجاحات كبيرة ، وإن مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية بصورة كبيرة من شأنها دعم هذه الإستراتيجية وتعضيدها.

وقال إن الشعب المصرى، وقد أخذ مصيره بيده للتقدم لتحقيق انطلاقته نحو مستقبل آمن، لن تثنيه أبدا أية "أبواق مشبوهة ومغرضة" داخليا وخارجيا ، عن المشاركة بصورة حاشدة فى الانتخابات، خاصة وأن المصريين محفور فى ذاكرتهم وقائع ومحاولات الاستحواذ على مصر والمخططات الممنهجة لتلك الأبواق الرامية إلى التشكيك فى هذه الانتخابات وجدواها ونزاهتها.

 


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