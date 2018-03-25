مساعد وزير التعليم: من يعلن النظام الجديد للتطوير هو رئيس الجمهورية

كتب محمود طه حسين

أكَّد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما يثار مؤخرا شائعات وأخبار مفبركة، ونرجو العمل سويا على منع تلك الممارسات فالدولة تواجه حربا شرسة من كتائب ذوى المصالح والمنتفعين والجماعات المحظورة.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم: تم التنويه سابقا من سيعلن النظم التى ستنفذ لتطوير التعليم رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم فقط، وغير ذلك هى شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وتفريق وحدة المجتمع الذى يواجه قوى الظلام التى لا ترضى الخير أو الرخاء لمصرنا الغالية.

وكانت جروبات أولياء الأمور تداولت خطابا يفيد موافقة الحكومة على مشروع تطوير التعليم، حيث يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى وتطبيق الثانوية العامة التراكمية يؤدى الطالب فيها 12 امتحانا خلال الـ 3 سنوات دراسة يحتسب له نتائج أفضل 6 امتحانات فيها.