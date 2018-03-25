مساعد الرئيس السودانى يدعو المتمردين إلى السلام ووحدة الصف







الخرطوم أ ش أ

دعا مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم المتمردين بولاية النيل الأزرق إلى السلام ووحدة الصف.

وقال مساعد الرئيس - خلال لقائه قيادات الحزب بولاية النيل الأزرق ، السبت، بمدينة الدمازين العاصمة فى إطار الفعاليات السياسية لزيارته - إن قضية السلام تظل من أهم القضايا التى يسعى الحزب لتحقيقها ، موجها بضرورة العمل من أجلها وتعزيزها على كافة المستويات.

وأشار إلى أن السودان يواجه العديد من التحديات تتمثل فى تقوية الاقتصاد وزيادة الإنتاج فى كافة المجالات ورعاية برامج الحماية الاجتماعية التى تعنى بإسناد الضعفاء والمحتاجين وتثبيت القيم والمعانى الطيبة.

وأكد ضرورة قيام حملة يقودها الحزب للتنوير بأهمية الدستور والحقوق الدستورية ليأخذ الحزب قوته من الشعب، موجها بإعادة بناء وتطوير الخطاب السياسى لمواكبة متطلبات العصر للمرحلة القادمة، إلى جانب تعبئة القواعد بمبادئ التنمية والمبادرات الوطنية التى تعزز العمل الطوعى وتحويل التحديات إلى فرص لمزيد من الجهد والعمل، داعيا لمراجعة البرنامج الانتخابى ومحاسبة النفس بما لم يتم تنفيذه.