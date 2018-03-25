video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مسئول شركة أوبر: عدد المستخدمين وصل 4 ملايين راكب يخدمهم 150 ألف سائق

الأحد، 25 مارس 2018 04:14 م
مسئول شركة أوبر: عدد المستخدمين وصل 4 ملايين راكب يخدمهم 150 ألف سائق أوبر





كتب - نورا فخرى
إضافة تعليق

قال أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال افريقيا، إن عدد مستخدمى خدمات الشركة، خلال 3 سنوات من العمل، بلغ 4 ملايين راكب، يخدمهم 150 ألف سائق.

 

وأضاف على - خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ينظمها ائتلاف دعم مصر ، اليوم فى حضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار - أن شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لها دور مهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن 70% من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل العمل لدى الشركة.

 

وتابع على فى كلمته، أن جزءا كبيرا من الشركاء العاملين بالشركة، لاسيما ( قائدى السيارات) من الشباب تحت سن 32 عاماً.

 

ولفت علي، إلى أن الشركة تابعت مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أثناء إعداده داخل اللجنة الوزارية المشكلة بالحكومة، وتم التشاور معنا، ومراعاة الحصول على وجهات نظرنا، قائلاً : " نتمنى أن يخرج القانون بأفضل صورة، وننظر للمستقبل بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التشاركي".

 

دير جلسه الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقلالبرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.

 

وتأتى جلسة الحوار المجتمعى التى يعقدها ائتلاف دعم مصر، اليوم فى إطار جهودة لإتاحة الفرصة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان يدعو المصريين للمشاركة بانتخابات الرئاسة لدعم استقرار المجتمع وبناء مصر الحديثة.. على عبدالعال من جنيف: تفجير الإسكندرية متوقع وجماعة الإخوان الإرهابية تريد إرباك المشهد والشعب سيرد فى الصناديق

صور.. انطلاق جلسة "دعم مصر" للحوار المجتمعى حول تقنين أوضاع شركتى "أوبر وكريم"

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

ائتلاف دعم مصر




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة