مسئولة بشركة كريم: أكثر من 100 ألف سائق بإجمالى مليون رحلة فى الأسبوع







كتب : نورا فخرى

قالت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة كريم، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يفتقد لتفاصيل كثيرة يجب توضيحها فى اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن الشركة تضم أكثر من 100 ألف سائق بإجمالى مليون رحلة فى الأسبوع بخلاف خدمة الموتوسيكل.

وأضافت سيف النصر -خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ينظمها ائتلاف دعم مصر، اليوم فى حضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار -أن التطور الحاصل في التكنولوجيا قد يجعل القانون يحتاج إلى التعديل كل 6 أشهر وليس كل عامين، مطالبة بمزيد من المرونة فى مواده، وأن تكون الرسوم المفروضة على الشركات والسائقين واضحة دون مغالاة.

وأوضحت أن هناك قطاعا من السائقين يعمل لدى الشركة لزيادة دخله وبالتالى لا يجب إلزامه بأن تكون هذه المهنة هى وظيفته الأساسية، موضحة أن نسبة 30% من السائقين فى الشركة من المستأجرين للسيارات ويجب مراعاة هذا الأمر فى القانون.

واستفسرت داليا سيف النصر، عن أسباب النص الخاص بطلب الحكومة بشأن توضيح البيانات والمعلومات لبعض الجهات، خاصة أن الشركة من ضمن الشركات التى تقدم خدمات عالمية، لافتة إلى إشكالية إلزام الشركات بإحضار شهادة موثقة بدفع السائقين للتأمينات الخاصة بهم.

ويدير جلسه الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب،إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.