مريض نفسى يقتل شقيقته لمعاتبته بسبب اعتدائه على والدتهما بدار السلام







كتب إبراهيم أحمد

مباحث القاهرة تكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة بمنطقة دار السلام، والذى تبين أن شقيقها مريض نفسى وراء قتلها بعد تهشيم رأسها بحجر، بسبب قيامها بمعاتبته على الاعتداء بالضرب على والدتهما، فتم ضبطه أثناء تواجده أسفل الطريق الدائرى، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الجريمة، بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور علي جثة داخل شقه بمنطقة عزبة خير الله، وبالإنتقال والفحص تم العثور على جثه "عالية ع م" 22 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها بصالة الشقه ترتدى ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن "كسر بالجمجمه وتهتك بالرأس من الخلف"، وعثر بجوار الجثه علي حجر به أثار دماء.

وبسؤال شاهد الواقعة "حسن س ح" 48 سنة، عاطل، وجار المجنى عليها، وقــرر بقيام شقيق المتوفاه "محمد ع م" 34 سنة، عاطل، يعانى من مرض نفسى "انفصام فى الشخصية"، بالتعدى عليها بالضرب باستخدام الحجر المعثور عليه، محدثا إصابتها، التى أودت بحياتها، وفر هاربا.

من خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بالتعدى على والدته "عطيات أ ع" 60 سنة، ربة منزل، بالسب والشتم والضرب، وإحداث إصابتها "بكدمات بالوجه"، وقام بترك المنزل، وعقب عودته قامت شقيقته المجنى عليها بمعاتبته ونهره لتعديه على والدتهما فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب على رأسها من الخلف، باستخدام الحجر المعثور عليه محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

على الفور، تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وأسفرت عن ضبطه أثناء تواجده أسفل الطريق الدائرى، بمنطقة عزبة خير الله، وتعذر سؤاله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.