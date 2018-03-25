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مركز معلومات الوزراء ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

الأحد، 25 مارس 2018 11:54 ص
مركز معلومات الوزراء ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم فى القاهرة





كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
 
 
وكان المركز قد نشر فيديو، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
 
 

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