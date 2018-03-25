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مركز المصالحة الروسى فى سوريا: خروج 500 مدنى من الغوطة الشرقية اليوم

الأحد، 25 مارس 2018 12:42 م
مركز المصالحة الروسى فى سوريا: خروج 500 مدنى من الغوطة الشرقية اليوم المدنيين فى الغوطة - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا أن أكثر من 500 مدنى خرجوا، اليوم الأحد، من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى فى منطقة مخيم الوافدين.

وذكر بيان لمركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوردته اليوم الأحد وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه بمساعدة مركز المصالحة الروسى تتواصل عمليات خروج المدنيين عبر نقاط التفتيش الخاصة بالممر الإنسانى من مناطق الغوطة الشرقية.

وأضاف البيان، أن حوالى 500 مدنى خرجوا اليوم من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى فى منطقة مخيم الوافدين، مشيرا إلى أن العسكريين الروس فى مركز المصالحة نظموا توزيع الوجبات الساخنة ومياه الشرب والفراش عند نقاط التفتيش ومخيمات اللاجئين.

 


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