مركز الإعلام الأمنى العراقى يعلن العثور على أربع مقرات لـ"داعش" فى ديالى

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد، عن العثور على أربع مقرات تابعة لتنظيم "داعش" فى محافظة ديالى، مشيرة إلى حرق المقرات وتدمير عبوات ناسفة كانت داخلها دون خسائر.

وقال المركز ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن قوة من قيادة عمليات ديالى وخلال عملية أمنية عثرت على 4 مقرات لداعش بداخلها ملابس عسكرية قديمة وقذائف هاون عيار 120 ملم وعبوات ناسفة و3 زوارق ، مضيفا أن القوات الأمنية قامت بحرق المقر بالكامل .

ومن جهة أخرى ، أفادت اللجنة الأمنية بمجلس ديالى باعتقال "عنصر مهم" فى تنظيم "داعش" بعملية نوعية جرت شرق ب‍عقوبة، مضيفة أن هذا المعتقل جرى اقتياده إلى مركز امنى لاستكمال التحقيقات معه.

كانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العديد من قادة ومسلحى "داعش" خلال الأشهر الماضية فى عمليات جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.