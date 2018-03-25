video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مرشح محتمل لرئاسة ليبيا يرحب بالتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات خلال 2018

الأحد، 25 مارس 2018 02:03 م
مرشح محتمل لرئاسة ليبيا يرحب بالتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات خلال 2018 المرشح لرئاسة ليبيا عارف النايض





كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

رحب سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، والمرشح للانتخابات الرئاسية، عارف النايض، بتجديد المبعوث الأممى فى ليبيا غسان سلامة، التزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018.

ورحب النايض فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بتجديد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة التزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018 ، مطالبا المجتمع الدولى، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية بدعم الشعب الليبى ليقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن توحيد الشرعية من خلال انتخابات 2018 ضرورية، فالوضع الإنسانى والاقتصادى للمدنيين في ليبيا، وخاصة المهجرين لم يعد يطاق، ووضع حقوق الإنسان كارثى بجميع المقاييس.

وكان عارف النايض، سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، قد أعلن فى حوار لـ"اليوم السابع"، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا نيته خوض السباق الانتخابى، ومشيرًا إلى إعداده رؤية وبرنامج عمل وضعه بالتعاون مع فريق عمل من الشباب لانتشال ليبيا من أزمتها الحالية.

وأشار النايض إلى أن "المماطلة الواضحة لا تخدم إلا عصابات النفوذ الظلامى والقوة الغاشمة والمال الفاسد، ولا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بسماع صوت الشعب فى تدبير شؤونه من خلال انتخابات نزيهة وشفافة ومحمية فى تنفيذها وتنفيذ نتائجها من الأمم المتحدة بمجلس أمنها والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية".

وعبر المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية القادمة عن أمله فى أن "تتوالى إعلانات الترشح من كل ليبى يرى في نفسه الأهلية للرئاسة أو لعضوية البرلمان، كما نفى أن يكون اعترض على ترشح أى ليبى آخر، وقال كل ليبى من حقه الترشح، حسب القانون".

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أحاط خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، الأربعاء الماضى، حول الوضع فى ليبيا، مشيرًا إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018، هو فى قمة أولويات الأمم المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السراج يؤكد دعمه لخطة غسان سلامة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بليبيا

رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع غسان سلامة مستجدات الوضع السياسى

غسان سلامة يبحث مع مسئوليين ليبيين الأوضاع فى البلاد

ليبيا

اخبار ليبيا

عارف النايض

مرشح لرئاسه ليبيا

الانتخابات الرئاسيه الليبيه




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة