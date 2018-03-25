مرشح محتمل لرئاسة ليبيا يرحب بالتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات خلال 2018







كتب - أحمد جمعة

رحب سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، والمرشح للانتخابات الرئاسية، عارف النايض، بتجديد المبعوث الأممى فى ليبيا غسان سلامة، التزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018.

ورحب النايض فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بتجديد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة التزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018 ، مطالبا المجتمع الدولى، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية بدعم الشعب الليبى ليقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن توحيد الشرعية من خلال انتخابات 2018 ضرورية، فالوضع الإنسانى والاقتصادى للمدنيين في ليبيا، وخاصة المهجرين لم يعد يطاق، ووضع حقوق الإنسان كارثى بجميع المقاييس.

وكان عارف النايض، سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، قد أعلن فى حوار لـ"اليوم السابع"، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا نيته خوض السباق الانتخابى، ومشيرًا إلى إعداده رؤية وبرنامج عمل وضعه بالتعاون مع فريق عمل من الشباب لانتشال ليبيا من أزمتها الحالية.

وأشار النايض إلى أن "المماطلة الواضحة لا تخدم إلا عصابات النفوذ الظلامى والقوة الغاشمة والمال الفاسد، ولا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بسماع صوت الشعب فى تدبير شؤونه من خلال انتخابات نزيهة وشفافة ومحمية فى تنفيذها وتنفيذ نتائجها من الأمم المتحدة بمجلس أمنها والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية".

وعبر المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية القادمة عن أمله فى أن "تتوالى إعلانات الترشح من كل ليبى يرى في نفسه الأهلية للرئاسة أو لعضوية البرلمان، كما نفى أن يكون اعترض على ترشح أى ليبى آخر، وقال كل ليبى من حقه الترشح، حسب القانون".

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أحاط خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، الأربعاء الماضى، حول الوضع فى ليبيا، مشيرًا إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018، هو فى قمة أولويات الأمم المتحدة.