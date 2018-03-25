مد أجل النطق الحكم على 6 متهمين بقتل رئيس مباحث صدفا بأسيوط لجلسة 23 أبريل

مد أجل النطق الحكم على 6 متهمين بقتل رئيس مباحث صدفا بأسيوط لجلسة 23 أبريلالأحد، 25 مارس 2018 01:28 م
هيئة المحكمه
أسيوط ـ محمود عجمى
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قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 6 أشخاص متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا، إلي جلسة 23 أبريل المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضي وعضوية الحسن نجم الدين الكردي و فاروق محمد فخري وأمانة سر محمد فاروق هاشم و ميناء زكريا
تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا الى يوم 2 فبراير 2012 عقب توجه حملة امنية بمركز صدفا برئاسة المقدم عصام التهامي رئيس المباحث لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا قام كلا من المتهمين " سيد .ف .م " و " أحمد .أ .أ " أ، و " حسين .ف .س "، و " محمد .م .أ " ، و إبراهيم .ع .ف " ، و " محمد .م .ا " قاموا باطلاق الاعيرة النارية صوب قوات المباحث مما أسفر عن أستشهاد المقدم " عصام عبدالجواد التهامي " رئيس مباحث مركز صدفا.
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