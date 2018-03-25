مدير مركز علاجى بأمريكا: مصر تستورد 90 % من المادة الفعالة للأدوية

استعرضت الدكتورة سلوى الجبالى، مدير مركز نور للقلب بالولايات المتحدة الأمريكية، ملامح صناعة الدواء فى مصر، مؤكدة أن مصر تستورد أكثر من 90 % من المادة الفعالة للأدوية، مما يجعل سعر الدواء عالى، كما أن هناك تخوفات أمنية من عدم امتلاك أدوات تصنيع الدواء، قائلة: "كان هناك دراسة عالمية عام 2010 تتوقع أن مصر ستكون من البلاد الرائدة وستحصل على 1 إلى 5 مليار دولار سنويا عام 2013 وهو ما لم يحدث".

وأضافت سلوى الجبالى، بكلمتها خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر القومى للبحث العلمى بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على مدار يومين، أن أكثر الأسواق النامية فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ، ومصر تقدر على منافسة الهند والصين فى مجال صناعة الأدوية، قائلة: "العالم ينتظرنا بقوة، وتستهدف تصنيع المادة الفعالة للدواء داخل مصر وتيسير وتشجيع تصنيع الأدوية المخترعة وتوفير المنتجات منها للشعب المصرى وتصدير الباقى".

وأوضحت، مدير مركز نور للقلب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال عدم امتلاكها معرفة تصنيع المادة الفعالة حسب معايير المنظمة العالمية للدواء FDA ، وكذلك تفتقد إلى التكنولوجيا أو المصانع أو العاملين المدربين على صناعة الأدوية والحل لهذه المعضلة فى مصنع جديد حسب المعايير العالمية لصناعة الدواء وفى نفس الوقت نقل المعرفة والتكنولوجيا من أمريكا إلى مصر وتدريب العلماء والعمال، موضحة أن مجموعة من المستثمرين تقدموا بطلب لبناء مدينة الدواء التى تعمل حسب المعايير العالمية لصناعة الدواء ونقل المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة لتصنيع الدواء بالمعايير العالمية.

وأشارت إلى أن المدينة الدوائية ستبنى فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، قائلة: "تحدثنا مع الفريق مهاب مميش والمستثمرين يطلبون دخول الحكومة المصرية بـ 10 % من الاستثمار، حيث يعمل المصنع على إنتاج 10 مواد فعالة لـ 10 أدوية خلال 40 شهر من التحضير والبناء لإنتاج 6 مواد فعالة مرحلة أولى"، مؤكدة أن المواد الفعالة التى يتم تصديرها ستكون منشورة على الصحيفة الرسمية الإلكترونية لمنظمة الدواء العالمية FDA كتسويق مجانى والفريق المشارك من الولايات المتحدة ويضم خبراء فى البناء والتصنيع والتسويق عالميا وهناك شركة أمريكية متخصصة فى تصنيع المادة الفعالة ستشارك، مؤكدة أنه تم إجراء دراسة الجدوى والتوقعات المالية لهذا المشروع.

وأعلنت أنه سيتم سفر 24 شاب من الصيادلة والكيميائيين المصريين لحضور تدريب فى الولايات المتحدة الأمريكية على تصنيع 6 مواد فعالة للأدوية ليعودوا بهذه التكنولوجيا إلى مصر، قائلة: "هؤلاء الشباب من الباحثين سيحصلون على الماجستير فى تطوير الدواء والعلوم التنظيمية، ومصر هنا تحضر لأن تكون فى موقف تنافسى جيد للغاية وتكون قادرة على التصدير"، معلنة أنه سيتم إنشاء 3 مراكز تدريب للمتخصصين للبحث فى باقى التخصصات وتحضير المادة الفعالة هنا فى مصر.

وأشارت إلى أن المميزات التى ستحققها المدينة الدوائية تأتى فى التحكم فى أسعار الأدوية فى مصر، ومواد ذات جودة عالية والحصول على العملة الصعبة من خلال التصدير والمشاركة فى السوق العالمى للصيدلة.