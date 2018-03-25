مدير الأمن والسكرتير المساعد للإسماعيلية يشهدان الإحتفال السنوي للكنيسة الإنجيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ، واللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، مراسم وفعاليات الإحتفالية الكبيرة التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، بمناسبة ختام دورى كرة القدم للشباب، الذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية

وذلك بحضور هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والسيخ أحمد عبد القادر مديرعام الدعوى بالأزهر، وجمع كبير من قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، والدكتور القس ثروت قادس رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا و رئيس مجلس الحوارات والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، ونائبه القس أيمن سامي و القس جاد الله نجيب جاد الله راعي كنيسة المجتمع العربي بإنجلترا و القس نادي لبيب رئيس مجلس إدارة الكنيسة الانجيلية بالاسماعيلية والدكتور القس عاطف مهنى رئيس المجمع الأنجيلى الأعلى بجمهورية مصر العربية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلى القوى الشعبية والسياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأقيمت الإحتفالية بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى نظمها مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنورس النيل الإنجيلي، وكنيسة المجمتع العربي في بريطانيا، والكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وشارك في الدوري 16 فريقًا من شباب الإسماعيلية منهم فريقين للصم والبكم، من الشباب المصري مسلم ومسيحي، ويهدف الدوري الذى تنظمه الكنيسة للعام الثانى على التوالى الى ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة،لدى الشباب وحثهم على الانتماء للوطن وتضمن برنامج الإحتفال تقديم مجموعة من الترانيم والتسابيح من أداء فريق " نغم باد" بقيادة الفنان ماهر عزت .

وفى كلمته التى ألقاها السكرتير العام المساعد للمحافظة خلال الحفل أكد على أن هذه الإحتفالية خير دليل على وحدة صف الشعب المصرى العظيم، وهى رسالة للعالم أجمع على أنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة الصف لشعب مصر العظيم أعرق وأعظم شعوب العالم، مشيرا الى أن لحمة وتوحد شعب الإسماعيلية ومواطنيها خير دليل على وحدة هذا الشعب.

كما أكد القس ثروت قادس رئيس إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا أن مصر ستظل دائما وأبدا أم الدنيا ومحور إهتمام العالم أجمع وقلب المنطقة العربية النابض وواحة الأمن والأمان للجميع، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية الحقيقية تتجسد على أرض مصر بفضل وعى شعبها العظيم منذ فجر التاريخ وأنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صف المصريين .

كما أكد الدكتورعاطف مهنى رئيس المجمع الأنجيلى الأعلى بجمهورية مصر العربية، على أننا من خلال هذه الاحتفالية نعلن للعالم أجمع أننا جميعا مسيحين ومسلمين على قلب رجل واحد خلف القيادة الرشيدة لأبن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى ختام الحفل تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لدورى كرة القدم للشباب وتسليم الكؤوس والميداليات والهدايا التذكارية على جميع المشاركين .