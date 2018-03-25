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مدير أمن السويس يتفقد تأمين لجان الانتخابات وشوارع المحافظة بدوريات أمنية

الأحد، 25 مارس 2018 10:02 ص
مدير أمن السويس يتفقد تأمين لجان الانتخابات وشوارع المحافظة بدوريات أمنية اللواء محمد جاد مدير أمن السويس





السويس - سيد نون
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قام اليوم الأحد، اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بقيادة دوريات مكبرة لسيارات ومدرعات، وقوات الشرطة داخل جميع شوارع وأحياء المحافظة، استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسة.

 

وقامت الدوريات التى تواجد بها اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، وقيادات الأمن العام، والأمن الوطنى، بالتواجد بأحياء السويس والأربعين وفيصل وعتاقة والجناين.

 

كما قام خبراء المفرقعات بفحص جميع اللجان الانتخابية، التى قامت قوات الأمن بالمحافظة بتسلمها لتأمينها.

 

وأكد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أن رجال الشرطة متواجدين فى جميع شوارع السويس وعلى يقظة كاملة، ولن نسمح بخروج أى شخص على القانون.

 

وأشار جاد، إلى قيامة بتفقد الكمائن الأمنية بداخل وخارج المحافظة، كما تقوم حاليا قوات الأمن بتمشيط المناطق الجبلية، وأن جميع لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة تم تأمينها بالتعاون مع قوات الجيش، وإن رجال الشرطة متواجدين طوال الـ 24 ساعة.

 

وأكد مدير أمن السويس، إنه بجانب القيام بتأمين لجان الانتخابات والطرق المؤدية لها، فقد تم تأمين مقرات إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات.


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