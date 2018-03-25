video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير أمن الجيزة يتفقد المقرات الانتخابية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين

الأحد، 25 مارس 2018 01:33 م
مدير أمن الجيزة يتفقد المقرات الانتخابية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة - ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أجرى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولة لتفقد المقرات الانتخابية بأنحاء المحافظة، لمتابعة تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بعملية التأمين، خلال أيام التصويت الثلاثة، التى ستبدأ من غدا الاثنين وتنتهى الأربعاء.

 

وشدد مدير أمن الجيزة على التزام الضباط والأفراد بتأمين المقرات الانتخابية ومحيطها، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بطريقة تنظيمية، ومتابعة جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين.

 

وعقد مدير أمن الجيزة اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية لمراجعة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المقرات الانتخابية، خاصة فى قطاع جنوب الجيزة، شدد خلاله على تكثيف التواجد الأمنى بمناطق الصف، وأطفيح، والعياط، وأبو النمرس، وتسيير دوريات أمنية مع انتشار شرطة الانتشار السريع لسرعة الاستجابة لكافة البلاغات وضبط الخارجين عن القانون، والتعامل بحسم مع أى محاولة لتعطيل العملية الإنتخابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مديرا أمن دمياط و كفر الشيخ يتفقدان اللجان الانتخابية

اخبار الحوادث

مدير امن الجيزة

انتخابات الرئاسة

المقرات الانتخابية

محافظة الجيزة




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة