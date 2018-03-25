مدير أمن الجيزة يتفقد المقرات الانتخابية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين







كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولة لتفقد المقرات الانتخابية بأنحاء المحافظة، لمتابعة تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بعملية التأمين، خلال أيام التصويت الثلاثة، التى ستبدأ من غدا الاثنين وتنتهى الأربعاء.

وشدد مدير أمن الجيزة على التزام الضباط والأفراد بتأمين المقرات الانتخابية ومحيطها، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بطريقة تنظيمية، ومتابعة جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين.

وعقد مدير أمن الجيزة اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية لمراجعة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المقرات الانتخابية، خاصة فى قطاع جنوب الجيزة، شدد خلاله على تكثيف التواجد الأمنى بمناطق الصف، وأطفيح، والعياط، وأبو النمرس، وتسيير دوريات أمنية مع انتشار شرطة الانتشار السريع لسرعة الاستجابة لكافة البلاغات وضبط الخارجين عن القانون، والتعامل بحسم مع أى محاولة لتعطيل العملية الإنتخابية.