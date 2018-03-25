video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بدمنهور

الأحد، 25 مارس 2018 02:55 م
مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بدمنهور مدير أمن البحيرة يتفقد القوات





البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق

 
تفقد اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد ، الخدمات والاقوال الامنية بمدينة دمنهور  وناقش الضباط والأفراد والمجندين حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوط القيام بها.
 
وحث مدير الأمن الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار كما تفقد  خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين المدينة ، واطلع على الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة .
 
وشدد مدير أمن البحيرة، على حسن معاملة المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر التي تكفل حماية المواطنين والقوات.
 
DSC_0501
 

DSCN0185
DSCN0187

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة تحيل 75 واقعة فساد للنيابة وتجازاى 2450 موظفا للتقصير فى العمل

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة

تحرير 1087 مخالفة مرورية وتنفيذ 1673 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة

خدمات امنيه

تفقد القوات

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة