مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بدمنهور

مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بدمنهورالأحد، 25 مارس 2018 02:55 م
مدير أمن البحيرة يتفقد القوات
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تفقد اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد ، الخدمات والاقوال الامنية بمدينة دمنهور وناقش الضباط والأفراد والمجندين حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوط القيام بها.
وحث مدير الأمن الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار كما تفقد خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين المدينة ، واطلع على الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة .
وشدد مدير أمن البحيرة، على حسن معاملة المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر التي تكفل حماية المواطنين والقوات.
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