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مدير أمن الإسكندرية يتلقى العزاء فى شهيدى الحادث الإرهابى

الأحد، 25 مارس 2018 01:01 م
مدير أمن الإسكندرية يتلقى العزاء فى شهيدى الحادث الإرهابى جانب من الجنازة





الإسكندرية- هناء أبو العز
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تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واجب العزاء فى شهيدى الحادث الإرهابى على جلال وعبد الله محمد، واللذان استشهدا فى المحاولة الفاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية أمس.
 
كان أبرز من شاركوا فى تشييع الجنازة، محافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية، وقائد القوات البحرية، وقنصل عام إسبانيا، وعمداء كليات التجارة والطب والهندسة ، ونواب الإسكندرية حسنى حافظ وابو العباس فرحات التركى، وأحمد الشريف، بجانب مشاركة ممثل للكنيسة المصرية وهيئة الأوقاف. 
 
 
 
 
 

 


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