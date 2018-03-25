مديرية أمن سوهاج تعلن الاستنفار الأمنى العام لتأمين الإنتخابات الرئاسية







سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

أعلنت مديرية أمن سوهاج، حالة الاستنفار الأمنى العام وذلك لتأمين الانتخابات الرئاسية والتى سوف يتم إجراؤها أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجارى صرح بذلك اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وأكد أن المديرية من جانبها دفعت بـــ 4000 فرد شرطة و500 ضابط لتأمين العملية الإنتخابية بالإضافة إلى 4000 فرد من القوات المسلحة طبقا لما صرح به المستشار العسكرى للمحافظة وأن عملية التأمين سوف تقتصر على تأمين اللجان من الخارج ومساعدة المواطنين حيث تم تجهيز عدد كبير من الكراسى المتحركة لحمل ونقل ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن لمساعدتهم فى المشاركة بالعملية الإنتخابية .

وأضاف مدير أمن سوهاج فى تصريح لليوم السابع أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين للعملية الإنتخابية وتم تقسيم الدائرة بإشراف اللواء محمود حسن نائب المدير حاكمدار المدرية وأوضح أنه يقوم الأن بعمل جولة تفقدية على المقرات واللجان الإنتخابية للتأكد من أمكان الخدمات الأمنية وسلامة الأسوار والأبواب الخاصة باللجان.

ومن جهته أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت باستقبال وتسكين أفراد قوات تأمين اللجان الانتخابية من القوات المسلحة ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غدا الاثنين 26 مارس الجاري وتستمر حتي الأربعاء 28 مارس .

وأضاف عبد المنعم أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوي بالمحافظة، وتم تجهيز 66 لجنة انتخابية بقري ومدينة البلينا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية ، وتم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز وقري المحافظة .

وأكد اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن عدد الناخبين بالمحافظة بلغ 2 مليون و 854 الف 567 مواطن وأن اللجان العامة بمحافظة سوهاج تضم 18 لجنة عامة وهي : قسم اول سوهاج ويضم 13 مركزا إنتخابيا و20 لجنة فرعية لعدد 97.557 ناخب وناخبه ، وقسم شرطة ثان سوهاج به 16 مركز إنتخابيا عدد 17 لجنة فرعية وعدد ناخبين 81.392 ، ومركز شرطة جزيرة شندويل 11 مركز إنتخابا بعدد 11 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين به 40.185 ناخب ، ومركز شرطة سوهاج 68 مركزا إنتخابيا و 71 لجنة فرعية وعدد الناخبين 255.656 ناخب ، وقسم شرطة جرجا ويضم 13 مركز إنتخابيا و 20 لجنة فرعية ، وعدد الناخبين 92.126 ناخب ، ومركز شرطة جرجا ويضم 49 مركز إنتخابيا 52 لجنة فرعية وعدد الناخبين 200.321 ناخب .

كما حذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين سيكون ردنا عنيفا جدا وبلا تهاون وأننا نطمئن الجميع ونحثهم على الخروج والمشاركة فى أعمال الانتخابات البرلمانية.

واعتبر مدير أمن سوهاج أن خروج المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات سوف يؤكد للعالم أجمع كذب الجماعات المتطرفة أن الشعب المصرى يعزف عن المشاركة ويكذب ما يروجه الإعلام الغربى أن الشعب المصرى لا يؤمن بفكرة الديمقراطية والمشاركة السياسية فعلى الجميع النزول والمشاركة الفاعلة والفعالة في هذا العرس الديمقراطى الكبير من أجل مصر وشعب مصر.