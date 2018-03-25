مديرية أمن المنيا تنظم احتفالية تكريم لأسر الشهداء







المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت مديرية أمن المنيا احتفالية كبرى لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم بحضور اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن والعميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى.

وخلال الاحتفال، نقل مدير الأمن تحيات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأضاف أننا دائما متواجدون لخدمة أسر الشهداء وتذليل كافة العقبات المشروعة، موضحا أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بارواحهم فى سبيل أن يعيش الوطن فى أمن وأمان.