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مديرية أمن الإسكندرية تعلق صور شهداء الحادث الإرهابى على سرادق العزاء

الأحد، 25 مارس 2018 07:57 م
مديرية أمن الإسكندرية تعلق صور شهداء الحادث الإرهابى على سرادق العزاء





الإسكندرية- هناء أبو العز
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علقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الاسكندرية،  صور الشهيدين على جلال وعبد الله محمد  على سرادق العزاء الذى نظمته مديرية الأمن  بمسجد القائد إبراهيم فى الاسكندرية. 

وحضر العزاء قيادات الإسكندرية ومحافظها الدكتور محمد سلطان، وقائد القوات البحرية وعدد من النواب. 
 

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