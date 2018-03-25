مديرية أمن الإسكندرية تعلق صور شهداء الحادث الإرهابى على سرادق العزاء

مديرية أمن الإسكندرية تعلق صور شهداء الحادث الإرهابى على سرادق العزاءالأحد، 25 مارس 2018 07:57 م
الإسكندرية- هناء أبو العز
إضافة تعليق
علقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الاسكندرية، صور الشهيدين على جلال وعبد الله محمد على سرادق العزاء الذى نظمته مديرية الأمن بمسجد القائد إبراهيم فى الاسكندرية.
وحضر العزاء قيادات الإسكندرية ومحافظها الدكتور محمد سلطان، وقائد القوات البحرية وعدد من النواب.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة