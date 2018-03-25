مديرو الخدمة المجتمعة بالبنوك يواصلون دعمهم لمستشفى علاج الأورام بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من مديرى الخدمة المجتمعية بالبنوك والشركات وعددا من رجال الأعمال الداعمين والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق مستشفى علاج الأورام بالمجان مقر المستشفى لمتابعة بالمستشفى ودعم المرضى، وكان فى استقبال الوفد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور هانى حسين مدير المستشفى، ومحمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان ومدير مؤسسة شفاء.

وتفقد الوفد أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا لشرح مفصل عن سير العمل بها، والتقوا عددا من المرضى، كما تعرفوا على خطة العمل بالمرحلة الثالثة التى تم وضع حجر الأساس لها بداية العام الجارى، وأشاد الوفد بما تم إنجازه من عمل فى المستشفى مؤكدين أنهم يرون تطورات كبيرة مع كل زيارة للمستشفى من حيث الإنشاءات والأجهزة التى يتم الاستعانة بها.

وعبر الوفد عن سعادته بان ما يقدموه للمستشفى يترجم كخدمات للمرضى فى الصعيد الذين كانوا يتكبدون مشقة كبيرة فى السفر والعلاج، وأكد الوفد تواصل المساهمات للمستشفى خلال الفترة القادمة بعد أن نجحت المستشفى فى أن تكون منارة طبية عالمية على أرض الأقصر.



مديرو الخدمة المجتمعة بالبنوك والشركات يواصلون دعمهم لمستشفي علاج الأورام بالأقصر



جانب من زيارة وفد البنوك والشركات بالمستشفي