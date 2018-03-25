مديرا أمن دمياط و كفر الشيخ يتفقدان اللجان الانتخابية







كفر الشيخ – محمد سليمان -دمياط عبده عبد البارى

تفقد اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ، ورئيس مركز ومدينة دسوق ، مقرات لجان الانتخابات الرئاسية للوقوف على جاهزية المقرات والتأكيد على توفير أماكن مبيت القوات الخاصة بتأمين انتخابات الرئاسة والتسكين ، وإقامة شادر فراشة لاستراحة الناخبين أمام كل مقر انتخابي على مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية داخل وخارج المقرات الانتخابية بدائرة المركز والمدينة وتوفير مولدات كهربائية.

كما تفقد مساعد المحافظ ، دورات المياه وشبكات مياه الإطفاء وحنفيات الحريق والتأكد من عملها بكفاءة تحسبا لأي طارئ، بالإضافة إلى توفير الساتر الرملى والشكائر الفارغة بداخل كل مقر انتخابي.

وقال الحشاش ، إن عدد مقرات مدينة دسوق 23 مقراً، وأنه تفقد بعض المقرات بالوحدات القروية وعددها 76 مقراً بقرى مركز دسوق ليكون إجمالى المقرات الانتخابية بدائرة مركز ومدينة دسوق 99 مقرا بإجمالي 101 لجنة فرعية جاهزة تماما لاستقبال رؤساء اللجان والموظفين المعاونين والمندوبين وقوات التأمين والناخبين.

ومن جانب آخر، نفذ اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط جولة تفقدية لمقرات لجان الإنتخابات الرئاسية . وقال أبو العز فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تفقد مقار اللجان الانتخابية قبل تسليمها لعناصر الجيش التى ستتولى تأمينها من الداخل من خلال تمشيط المدارس التى تم اختيارها كمقارات انتخابية، حيث سيعقم ضباط مكافحة المفرقعات اللجان بإستخدام المعدات والكلاب البوليسية المدربة. وأضاف أنه شدد على إدارة مرور دمياط لإخلاء الشوارع المحيطة بمقرات اللجان الانتخابية ومنع وقوف السيارات بمحيطها وتحديد خط سير نقل الصناديق الانتخابية لتأمينها. وأوضح أبو العز أن جميع أفراد الشرطة سيؤدون واجبهم على اكمل وجه وتأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصوات، فضلا عن تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو لإقامته. كما سيتم تأمين لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية والجزئية بالمحافظة، فضلا عن تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.



كما تشمل الخطة الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.



























