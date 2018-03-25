محمد فريد خميس يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركةً وتصويتاً فى بلبيس

محمد فريد خميس يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركةً وتصويتاً فى بلبيسالأحد، 25 مارس 2018 04:30 م
فريد خميس
كتب – إسلام سعيد
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أعلن رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، محمد فريد خميس على تبرعه بمبلغ مليون جنيه مناصفة بين القريتين الأكثر حضوراً وتصويتاً ، بمدينة بلبيس ، فى صورة مشروعات خدمية تقام على أرض القريتين .
وأشار خميس، فى بيان اليوم، إلى أن المصريين الذين أذهلوا العالم كله ، بدفاعهم عن أرضهم وكرامتهم الوطنية ، يجب أن يستكملوا رحلة الدفاع عن هذا الوطن العظيم ، بالإيجابية ، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة
وقال خميس، فى بيان له، إن أعداء مصر فى الداخل والخارج يتمنون عدم الإقبال على صناديق الاقتراع ، لتنطلق أبواقهم الإعلامية ، غلاً وحقداً ، مطالباً بتفويت الفرصة عليهم ، عن طريق كثافة المشاركة .
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