محمد فريد خميس يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركةً وتصويتاً فى بلبيس







كتب – إسلام سعيد

أعلن رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، محمد فريد خميس على تبرعه بمبلغ مليون جنيه مناصفة بين القريتين الأكثر حضوراً وتصويتاً ، بمدينة بلبيس ، فى صورة مشروعات خدمية تقام على أرض القريتين .

وأشار خميس، فى بيان اليوم، إلى أن المصريين الذين أذهلوا العالم كله ، بدفاعهم عن أرضهم وكرامتهم الوطنية ، يجب أن يستكملوا رحلة الدفاع عن هذا الوطن العظيم ، بالإيجابية ، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة

وقال خميس، فى بيان له، إن أعداء مصر فى الداخل والخارج يتمنون عدم الإقبال على صناديق الاقتراع ، لتنطلق أبواقهم الإعلامية ، غلاً وحقداً ، مطالباً بتفويت الفرصة عليهم ، عن طريق كثافة المشاركة .