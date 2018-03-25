محكمة إسرائيلية تسجن شابين فلسطينيين بزعم قتلهما إسرائيلى بالضفة







القدس (أ ف ب)

دانت محكمة إسرائيلية، الاحد، فلسطينيين بقتل صاحب عمل اسرائيلى كانا يعملان عنده فى أكتوبر 2017 فى إطار اتفاق أعترفا بموجبه بذنبهما، بحسب وزارة العدل الإسرائيلية، فى حادث وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".

وجاء فى الاتفاق الذى وافقت عليه محكمة اللد ان يوسف كميل ومحمد ابو الرب من قباطية فى الضفة الغربية المحتلة أقدما على قتل رؤوفين شمرلينغ فى هجوم متعمد فى مكان عملهما فى مدينة كفر قاسم فى الرابع من أكتوبر.

وقتل شمرلينغ (70 عاما) الذى يعيش فى مستوطنة "الكناه" فى الضفة الغربية المحتلة، طعنا وضربا حتى الموت فى مخزن للفحم يملكه، بحسب بيان وزارة العدل، وأضاف البيان أن الشابين قررا "تنفيذ الهجوم لأسباب تتعلق بالقومية والتسبب فى موت يهود".

وقال الادعاء أن الشابين رغبا فى الانتقام لمقتل صديق لهما فى 2015 برصاص جنود الاحتلال الاسرائيليين اثناء محاولته شن هجوم أثناء الاعتداء على الاقصى من قبل المستوطنين .