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الأحد، 25 مارس 2018 08:11 م
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محافظ كفر الشيخ يبحث عدد من الملفات مع أعضاء مجلس النواب

الأحد، 25 مارس 2018 08:10 م
محافظ كفر الشيخ يبحث عدد من الملفات مع أعضاء مجلس النواب محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد، عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الإستراتيجية المناسبة لحلها ، وطرح خلال اللقاء عدد من الملفات الخاصة بالمحافظة أهمها، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والثروة السمكية والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين والكهرباء ، والبيئة ، والإسكان ، والزراعة ، ومراكز الشباب ، والطب البيطري ، ومحو الأمية بالإضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض مشاكل المواطنين بكفر الشيخ .

وأكد النواب على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالي محافظة كفر الشيخ ، وكذا في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة .

وأعرب محافظ كفر الشيخ ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام ، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الأمل والمستقبل ، محافظة كفر الشيخ .

 

 


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