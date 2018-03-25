محافظ كفر الشيخ: سنتصدر المشهد على مستوى الجمهورية فى انتخابات الرئاسة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة أنهت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والإجراءات التى تتخذها المحافظة لانتظام وحسن سير الانتخابات الرئاسية، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر لها فى 26، 27، 28 من مارس الجارى داعيين الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه يراهن على أهالى المحافظة بمشاركة أكثر من 80% فى العملية الانتخابية من بين مليونى و118 ألف و991 ناخبًا فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية المقبلة بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيا بـ582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضيا، مشيراً إلى أن المحافظة ستتصدر المشهد وستكون فى المركز الأول على مستوى الجمهورية تصويتاً .

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنهاء استعدادات 18 مستشفى حكومية و22 مستشفى خاصة، لاستقبال أى حالات طارئة، كما تشارك فى الاستعدادات للعملية الانتخابية 23 نقطة إسعاف بـ96 سيارة إسعاف و42 وحدة إطفاء .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وأنه كلف رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، مضيفاً أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات الازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين .

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن دور المحافظة حيادى تام ومهمتنا توفير الدعم اللوجستى للعملية الانتخابية لتتم على أكمل وجه وتسهيل عمل اللجان وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

وجه محافظ كفر الشيخ لوكلاء وزارتى التربية والتعاليم والشباب والرياضة، بالتنسيق مع رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقرات الانتخابية، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلاً على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين مع توفير عدد 4 كشاف شحن أو مولد كهرباء بكل مقر انتخابى، ويتم التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، وإزالة أية العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات".

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة الحفاظ على مكانة محافظة كفر الشيخ، والتى تتصدر دائمًا المركز الأول فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بداية من إعلان موعد الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة، مؤكدًا حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستكون من أولى محافظات مصر فى حشود الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نثبت للعالم من هم المصريين، مؤكداً أنه لا يقبل شعب كفر الشيخ أن تقل نسبة المشاركة فى المحافظة عن 80% وستكون كفر الشيخ وجهة مشرفة للعالم جميعًا، فالجميع حريص كل الحرص على حث المواطنين على المشاركة، فالمشاركة الفعالة هى الدليل القاطع على أن مصر قادمة وواعية وشعبها قادر على التغيير للأفضل دائمًا.