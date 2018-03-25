محافظ قنا ينقل مدير مدرسة خالد بن الوليد ويحيله للتحقيق لسوء نظافة المردسة

محافظ قنا ينقل مدير مدرسة خالد بن الوليد ويحيله للتحقيق لسوء نظافة المردسةالأحد، 25 مارس 2018 10:44 ص
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تحويل مدير مدرسة خالد بن الوليد بكرم عمران بمركز قنا، للتحقيق ونقله من منصبه، لعدم إهتمامه بنظافة المدرسة وعدم الاستعداد لإستقبال الإنتخابات الرئاسية.
جاء ذلك أثناء جولة الهجان، التفقدية لعدد من المقرات الإنتخابية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها بدءا من الغد 26 وحتى28 مارس 2018، والاطمئنان على الإجراءات والاستعدادات الأمنية داخل وخارج اللجان الإنتخابية .
وأكد الهجان إنه لا تهاون مع إهمال مدير المدرسة فى أداء مهام عمله، وعدم قدرته على أداء الواجبات المنوطة بها.
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